Митчелл Робинсон сломал мизинец у себя дома

По информации инсайдера Шэмса Чарании, игрок намерен выйти на паркет, однако окончательное решение об его участии должен принять клуб. Он также уточнил, что Робинсону, вероятно, придется играть с массивной фиксирующей повязкой на правой руке.
Чарания также сообщил детали того, как была получена травма.
«Обстоятельства немного туманные. Но известно, что Митчелл Робинсон получил повреждение у себя дома», — поделился инсайдер.
В нынешнем плей-офф Робинсон остается важной частью ротации «Никс», отвечая прежде всего за подбор и игру в защите. В среднем он набирает 5,3 очка и 5,5 подбора за 14,2 минуты, реализуя 73,7% бросков с игры.