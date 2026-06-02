Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митчелл Робинсон сломал мизинец у себя дома

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон, как ожидается, сыграет в первом матче финальной серии НБА против «Сан-Антонио», несмотря на травму мизинца.

Источник: Спортс‘’

По информации инсайдера Шэмса Чарании, игрок намерен выйти на паркет, однако окончательное решение об его участии должен принять клуб. Он также уточнил, что Робинсону, вероятно, придется играть с массивной фиксирующей повязкой на правой руке.

Чарания также сообщил детали того, как была получена травма.

«Обстоятельства немного туманные. Но известно, что Митчелл Робинсон получил повреждение у себя дома», — поделился инсайдер.

В нынешнем плей-офф Робинсон остается важной частью ротации «Никс», отвечая прежде всего за подбор и игру в защите. В среднем он набирает 5,3 очка и 5,5 подбора за 14,2 минуты, реализуя 73,7% бросков с игры.