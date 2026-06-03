Стефон Касл: «У нас в команде лучший игрок мира»

Особенно в начале этого года, в январе когда у нас была длинная победная серия — не помню точно, сколько матчей подряд мы выиграли. Но именно такая уверенность и игровой ритм перед плей-офф — это то, что тебе нужно. И, думаю, мы поймали свою игру в правильный момент. И да, еще у нас в команде лучший игрок мира", — отметил Касл.