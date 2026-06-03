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Стефон Касл: «У нас в команде лучший игрок мира»

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл рассказал о роли Виктора Вембаньямы в успехе команды и пути «Сперс» к финалу НБА-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я просто думаю, что наша стабильность и сплоченность сформировали отличные привычки в нашей раздевалке. А поскольку нашим лидером является Вик — с учетом того, насколько он хорош и насколько молод, — и при этом у него нет никакого эго, я считаю, это заряжает всю нашу команду потрясающей энергией.

Особенно в начале этого года, в январе когда у нас была длинная победная серия — не помню точно, сколько матчей подряд мы выиграли. Но именно такая уверенность и игровой ритм перед плей-офф — это то, что тебе нужно. И, думаю, мы поймали свою игру в правильный момент. И да, еще у нас в команде лучший игрок мира", — отметил Касл.