Стефон Касл о Джейлене Брансоне: «Он уже видел все типы защиты, постараюсь быть дисциплинированным и жестким»

"Думаю, постараюсь быть жестким, играть контактно, это работает в моем случае. Он пониже, но тоже готов к физическому противостоянию, отлично выходит на свои точки с сопротивлением. Великолепная работа ног, ловит на обманках.
Постараюсь все время оставаться дисциплинированным, не давать пространства, но при этом не открывать траектории, которые он всегда ищет. Он видел уже все типы защиты, его опекали всеми возможными способами", — задумался Касл.
"Прекрасный игрок. Особенный уровень интенсивности и цепкости. Он всегда выглядит мотивированным. Я видел в нем это уже в Коннектикуте.
Эти первые годы его карьеры говорят о том, что он будет отличным игроком, великолепным в обороне", — заключил Брансон.