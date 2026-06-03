Милош Павичевич — основной претендент на место главного тренера «Самары»

47-летний специалист с российским и черногорским гражданством дважды побеждал в Суперлиге со «Спартаком-Приморье» и «Уралмашем».
В последний раз в России он тренировал в сезоне-2024/25, когда возглавлял фарм-команду «Локомотива-Кубань».
Владислав Коновалов завершил работу в роли главного тренера «Самары». Среди кандидатов на эту должность фаворитом считается Милош Павичевич.
47-летний специалист с российским и черногорским гражданством дважды побеждал в Суперлиге со «Спартаком-Приморье» и «Уралмашем».
В последний раз в России он тренировал в сезоне-2024/25, когда возглавлял фарм-команду «Локомотива-Кубань».