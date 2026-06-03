Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА планирует перевести свою африканскую лигу BAL на модель с постоянными участниками

Африканский турнир от НБА — BAL — стартовал в 2021 году в «пузыре». Через 6 сезонов после запуска проекта НБА готовится перевести его на частично закрытую модель с постоянными участниками.

"Мы в процессе перехода от полностью открытой лиги, где каждый год могли выступать 12 разных команд. Сейчас для квалификации нужно выиграть свой национальный чемпионат. Мы берем 12 чемпионов. Через 6 сезонов мы решили, что пришло время перейти к нашей модели с постоянными клубами.

Команды с постоянными лицензиями будут партнерами, которые будут вкладываться в развитие баскетбола в конкретных городах", — поделился заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум.

Менеджер назвал возможные города-партнеры. Среди них Кигали (Руанда), Претория (ЮАР), Дакар (Сенегал), Каир (Египет), Найроби (Кения), Лагос (Нигерия), Луанда (Ангола) и Аккра (Гана).

Стоимость вхождения в проект оценивается на уровне 50−75 миллионов долларов.