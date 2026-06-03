НБА планирует перевести свою африканскую лигу BAL на модель с постоянными участниками

"Мы в процессе перехода от полностью открытой лиги, где каждый год могли выступать 12 разных команд. Сейчас для квалификации нужно выиграть свой национальный чемпионат. Мы берем 12 чемпионов. Через 6 сезонов мы решили, что пришло время перейти к нашей модели с постоянными клубами.