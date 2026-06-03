Тим Леглер: «Чет Холмгрен выглядел как человек, который предпочитает не рисковать и отойти в сторону, чтобы не сделать ошибку»

Ты не используешь свои шансы. Предпочитаешь не рисковать, отойти в сторону, чтобы не совершить ошибку. Не хочешь пойти в проход и дать Вембаньяме тебя заблокировать, не хочешь спешить в краску, чтобы попытаться заблокировать Вемби и получить данк в лицо. Лучше даже не пытаться. Именно так все смотрелось", — заключил бывший баскетболист и эксперт ESPN Тим Леглер.