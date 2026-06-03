Джейлен Брансон о Касле: «Он в полном порядке. Всегда выходит с особым настроем»

"Касл в полном порядке. Он демонстрирует высокий уровень интенсивности в защите, никогда не останавливается. Выходит с особым настроем. Это у него было с тех пор, как я впервые увидел его еще в Коннектикуте. Судя по тому, как Стефон выступает в первых сезонах в НБА, он станет отличным игроком, очень сильным в защите.