Джейлен Брансон о Касле: «Он в полном порядке. Всегда выходит с особым настроем»

Ожидается, что его основным опекуном станет Стефон Касл.
"Касл в полном порядке. Он демонстрирует высокий уровень интенсивности в защите, никогда не останавливается. Выходит с особым настроем. Это у него было с тех пор, как я впервые увидел его еще в Коннектикуте. Судя по тому, как Стефон выступает в первых сезонах в НБА, он станет отличным игроком, очень сильным в защите.
Физически «Сперс» сильны. Они умеют оказывать давление на периметре. Ну, а присутствие Вемби на слабой стороне лишь осложняет ситуацию. Они многогранны. У этой команды много способов, как обыграть вас, это касается и нападения, и защиты.
Дни до финальной серии? Мы старательно готовились, когда были в зале. Усердно работали. Еще не зная, с кем будем играть, готовились к матчам с обеими командами, которые были в финале от Запада. Точно не хотели оказаться в невыгодном положении", — заявил Брансон.