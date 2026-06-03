Де’Аарон Фокс о поддержке со стороны легенд: «С этим в “Сан-Антонио” все очень хорошо»

"С этим здесь все очень хорошо. И дело не только в Попе, а в организации в целом. В нашем тренировочном комплексе появляются люди, кое-чего добившиеся в баскетболе. У нас идет тренировка, а в зале находятся Ману или Тим. У нас есть ребята, которые выиграли множество титулов и много раз поднимались на вершину. И вы можете спросить их о чем угодно.
Попович рядом. Он высказывает свое мнение. Он приходит на разминки, тренировки. Мы постоянно видим его. Он может сказать даже что-то вроде бы незначительное, например, о том, как ставить спину при борьбе за отскок или экстра-пасе. Но какие-то такие моменты в итогу могут изменить ход целой игры.
Классно иметь таких людей рядом с собой. Они помогают нам не для того, чтобы подчеркнуть свои достижения. Они хотят видеть успех других. Это замечательно, особенно по ходу столь долгого сезона и сложного пути к финалу", — признался Фокс.