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Де’Аарон Фокс о поддержке со стороны легенд: «С этим в “Сан-Антонио” все очень хорошо»

По словам разыгрывающего «Сперс» Де’Аарона Фокса, игроки команды всегда могут получить совет от опытных баскетболистов и тренеров перед финальной серией НБА с «Никс».

"С этим здесь все очень хорошо. И дело не только в Попе, а в организации в целом. В нашем тренировочном комплексе появляются люди, кое-чего добившиеся в баскетболе. У нас идет тренировка, а в зале находятся Ману или Тим. У нас есть ребята, которые выиграли множество титулов и много раз поднимались на вершину. И вы можете спросить их о чем угодно.

Попович рядом. Он высказывает свое мнение. Он приходит на разминки, тренировки. Мы постоянно видим его. Он может сказать даже что-то вроде бы незначительное, например, о том, как ставить спину при борьбе за отскок или экстра-пасе. Но какие-то такие моменты в итогу могут изменить ход целой игры.

Классно иметь таких людей рядом с собой. Они помогают нам не для того, чтобы подчеркнуть свои достижения. Они хотят видеть успех других. Это замечательно, особенно по ходу столь долгого сезона и сложного пути к финалу", — признался Фокс.