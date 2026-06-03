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Ник Райт: «Оклахома» куда более похожа на «Бакс»-2021 или «Наггетс»-2023, чем на династии последних времен"

«Оклахома» не смогла прервать серию НБА с новыми чемпионами каждый год, несмотря на исключительный регулярный сезон.

«Не считаю сравнения с величайшими командами в истории лиги уместными. Мы не говорили о династии в плане “Бакс” в 2021 году, про “Денвер” в 2023 году. Немного заходили на эту территорию с “Бостоном”.

С точки зрения исторической перспективы эти «Тандер» имеют куда больше общего с «Бакс» и «Наггетс», чем с династиями последних времен.

У них один исторически сильный игрок. Не с самой вершины — из Топ-6 — но в Топ-25. Это лидер команды. Крепкий состав, который ему подходит. Но без суперзвезд.

Титул — великолепное достижение. Они будут цепляться за возможность вернуться на этот уровень. Но я не уверен, что у них получится, как у великих команд", — заключил обозреватель Ник Райт на подкасте.