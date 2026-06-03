Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скаут НБА: «Не знаю, на кого ставить Таунса, может быть, на Касла? И совершенно непонятно, куда прятать Брансона»

«Никс» начнут финальную серию против «Сперс» в Сан-Антонио. В лиге считают, что у команды с Востока возникнут проблемы в защите.

Источник: Спортс‘’

«Не знаю, куда ставить Карла-Энтони Таунса. Может быть, на Стефона Касла? Но Касл на ходу, нельзя рассчитывать, что он не будет попадать. И совершенно непонятно, куда прятать Джейлена Брансона», — рассудил скаут с Востока.

"Как они будут разбираться с перекрестной опекой? Брансон хорош, но Касл и Дилан Харпер куда больше и сильнее его. Плохие соперники для Брансона в защите.

Все хотят увидеть, как О Джи Ануноби будет защищаться против Вембаньямы. Он один из лучших вариантов. Но куда в этом случае ставить всех остальных?" — задался вопросом тренер с Запада.