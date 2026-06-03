Скаут НБА: «Не знаю, на кого ставить Таунса, может быть, на Касла? И совершенно непонятно, куда прятать Брансона»

«Не знаю, куда ставить Карла-Энтони Таунса. Может быть, на Стефона Касла? Но Касл на ходу, нельзя рассчитывать, что он не будет попадать. И совершенно непонятно, куда прятать Джейлена Брансона», — рассудил скаут с Востока.