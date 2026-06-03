Стефон Касл: «Иногда я тоже приукрашиваю нарушения»

Дело не в том, чтобы обманывать или не обманывать судей, и выглядеть при этом определенным образом. Мы часто разговариваем с рефами, особенно я, но в большинстве случаев они правы. Тут надо просто смотреть по ситуации. Каждый матч — отдельная история. Упал ты или нет, заработал фол или нет — на это уже не повлиять. Важно просто играть и смотреть, как судьи будут принимать решения в определенных ситуациях.