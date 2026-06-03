Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефон Касл: «Иногда я тоже приукрашиваю нарушения»

Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл во время пресс-конференции ответил на вопрос, не вредит ли команде отказ от «продажи фолов» по примеру недавнего оппонента техасцев Шэя Гилджес-Александера из «Тандер».

Источник: Спортс‘’

"Не знаю, как ответить на это, потому что я тоже иногда приукрашиваю нарушения, буду честен.

Дело не в том, чтобы обманывать или не обманывать судей, и выглядеть при этом определенным образом. Мы часто разговариваем с рефами, особенно я, но в большинстве случаев они правы. Тут надо просто смотреть по ситуации. Каждый матч — отдельная история. Упал ты или нет, заработал фол или нет — на это уже не повлиять. Важно просто играть и смотреть, как судьи будут принимать решения в определенных ситуациях.

Есть некая интуиция, которая подсказывает, когда следует привлечь внимание арбитров", — поделился Касл.