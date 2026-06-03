Тренер НБА о финале: «Если будет позиционная игра, преимущество будет у “Сперс”

«Никс» надо играть быстро. Если игра будет позиционной, преимущество будет у «Сперс».
Не думаю, что Шэй Гилджес-Александер действовал достаточно быстро в серии. На нем не сдваивались, но он не выходил на точки и траектории, которые ему были необходимы.
Если Виктора Вембаньямы не будет в «краске», «Никс» способны завершать через других игроков.
Но защитники «Сперс» тоже монстры в быстром нападении. Нужно быть аккуратными, нельзя дать им бежать и захватить контроль над ходом игры, потому что им только это и нужно", — рассудил тренер с Запада НБА.