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Тренер НБА о финале: «Если будет позиционная игра, преимущество будет у “Сперс”

В НБА считают что «Оклахома» совершила ошибку в контроле скорости игры в финале Запада.

Источник: Спортс‘’

«Никс» надо играть быстро. Если игра будет позиционной, преимущество будет у «Сперс».

Не думаю, что Шэй Гилджес-Александер действовал достаточно быстро в серии. На нем не сдваивались, но он не выходил на точки и траектории, которые ему были необходимы.

Если Виктора Вембаньямы не будет в «краске», «Никс» способны завершать через других игроков.

Но защитники «Сперс» тоже монстры в быстром нападении. Нужно быть аккуратными, нельзя дать им бежать и захватить контроль над ходом игры, потому что им только это и нужно", — рассудил тренер с Запада НБА.