«Голден Стэйт» — один из главных вариантов для Леброна Джеймса (Эрик Пинкус)

По прогнозу инсайдера Bleacher Report Эрика Пинкуса, именно «Уорриорз» могут стать главным претендентом на подписание Джеймса в статусе свободного агента. По его оценке, речь может идти о контракте на два года примерно на 30 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.
«Лейкерс» предстоит принять важное решение по Джеймсу. Даже приближаясь к 42 годам, он остается одним из самых влиятельных игроков лиги. Для команд с ограниченными ресурсами, вроде «Чикаго» или «Бруклина», он не выглядит логичным вариантом.
Сайн-энд-трейд из «Лейкерс» потребовал бы трехлетнего контракта и усложнил бы ситуацию с потолком. Возможность завершить карьеру в «Голден Стэйт» рядом с Карри может стать для него ключевой", — написал Пинкус.