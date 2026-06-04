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«Сперс» впервые в своей истории проиграли в первом матче финальной серии

«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» в гостях — 105:95. Это первый случай в истории «Сперс», когда команда проиграла стартовый матч финала, теперь результат — 6−1.

«Сан-Антонио» также раньше не уступал по ходу финальной серии до решающих матчей.

Для «Никс» эта победа стала 12-й подряд в нынешнем плей-офф. Коллектив не проигрывает с апреля.