«Сперс» впервые в своей истории проиграли в первом матче финальной серии

«Сан-Антонио» также раньше не уступал по ходу финальной серии до решающих матчей.
Для «Никс» эта победа стала 12-й подряд в нынешнем плей-офф. Коллектив не проигрывает с апреля.
«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» в гостях — 105:95. Это первый случай в истории «Сперс», когда команда проиграла стартовый матч финала, теперь результат — 6−1.
«Сан-Антонио» также раньше не уступал по ходу финальной серии до решающих матчей.
Для «Никс» эта победа стала 12-й подряд в нынешнем плей-офф. Коллектив не проигрывает с апреля.