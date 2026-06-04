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Адам Сильвер: «Расследование по “Клипперс” в какой-то момент надо завершать, команде нужно будет понимать, в какой ситуации двигаться дальше»

НБА наняла адвокатскую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, чтобы разобраться в ситуации с отношениями «Клипперс» и мошеннической организации Aspiration. Партнерство могло быть использовано для обхода потолка зарплат НБА.

Источник: Спортс‘’

"Я дал понять, что мы не можем вести расследование бесконечно, в какой-то момент надо завершить его. Но важно сделать все правильно.

Думаю, что они проделали уже существенную работу. Но могут продолжать до бесконечности. Пора уже сворачиваться и получить окончательное мнение.

«Клипперс» должны понимать, в какой ситуации они будут двигаться дальше, как и остальные 29 команд.

Читаю и слышу о том, как все выглядит. Но моя работа не в том, чтобы опираться на ощущения", — заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.