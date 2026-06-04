Адам Сильвер: «Расследование по “Клипперс” в какой-то момент надо завершать, команде нужно будет понимать, в какой ситуации двигаться дальше»

"Я дал понять, что мы не можем вести расследование бесконечно, в какой-то момент надо завершить его. Но важно сделать все правильно.
Думаю, что они проделали уже существенную работу. Но могут продолжать до бесконечности. Пора уже сворачиваться и получить окончательное мнение.
«Клипперс» должны понимать, в какой ситуации они будут двигаться дальше, как и остальные 29 команд.
Читаю и слышу о том, как все выглядит. Но моя работа не в том, чтобы опираться на ощущения", — заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.