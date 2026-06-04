Антон Астапкович: «УНИКС уже возвращался с 1−3 против “Зенита”, серия не закончена»

— В прошлом году ЦСКА победил УНИКС в полуфинальной серии со счетом 4−0. Настроены повторить в финале?
— Не могу так далеко забегать. Да, два матча мы выиграли, но дело еще не сделано. То, что мы 2−0 ведем, не говорит о том, что УНИКС не будет дальше сражаться. В следующих матчах их будут поддерживать домашние трибуны, поэтому не думаю, что это настолько легко. Надо готовиться к матчам шаг за шагом.
Я не могу с уверенностью сказать, что мы выиграем следующие два матча, а серия завершится 4−0. Это тоже классная команда с классным подбором игроков. Нужно готовиться к следующей встрече. И не надо забывать о том, что в серии с «Зенитом» казанцы вернулись с 1−3 и взяли ее. А «Зенит» тоже классная команда.
— За счет чего ЦСКА оказался сильнее в двух первых матчах?
— Мы стараемся играть от защиты. Нападение у нас приходит. У нас где‑то что‑то пошло не совсем так. Потому что несколько результативный матч получился. Так что надо защиту посильнее включать какую‑то определенную, потому что почти 90 очков пропустили, что много, конечно, — сказал Астапкович в интервью «Матч ТВ».
Во втором матче финала форвард набрал 13 очков, реализовав 5 из 8 бросков с игры.