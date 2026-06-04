Антон Астапкович: «УНИКС уже возвращался с 1−3 против “Зенита”, серия не закончена»

— Не могу так далеко забегать. Да, два матча мы выиграли, но дело еще не сделано. То, что мы 2−0 ведем, не говорит о том, что УНИКС не будет дальше сражаться. В следующих матчах их будут поддерживать домашние трибуны, поэтому не думаю, что это настолько легко. Надо готовиться к матчам шаг за шагом.