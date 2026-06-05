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Джейлен Брансон отказывается заходить в помещения с изображениями чемпионского трофея: «Без комментариев»

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон всячески старается избегать попадания в помещения с изображениями Кубка Лэрри О’Брайена во время финальной серии, даже если его просят поучаствовать в создании рекламных материалов.

Источник: Спортс‘’

Лидер «Нью-Йорка» не захотел объяснять свое поведение во время интервью на ESPN.

Брансон дважды с улыбкой ответил «Без комментариев», когда его спросили о суеверии.

«Никс» стартовали с выездной победы над «Сперс» в решающей серии (105:95, 1−0).