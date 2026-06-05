Джейлен Брансон отказывается заходить в помещения с изображениями чемпионского трофея: «Без комментариев»

Лидер «Нью-Йорка» не захотел объяснять свое поведение во время интервью на ESPN.
Брансон дважды с улыбкой ответил «Без комментариев», когда его спросили о суеверии.
«Никс» стартовали с выездной победы над «Сперс» в решающей серии (105:95, 1−0).
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон всячески старается избегать попадания в помещения с изображениями Кубка Лэрри О’Брайена во время финальной серии, даже если его просят поучаствовать в создании рекламных материалов.
Лидер «Нью-Йорка» не захотел объяснять свое поведение во время интервью на ESPN.
Брансон дважды с улыбкой ответил «Без комментариев», когда его спросили о суеверии.
«Никс» стартовали с выездной победы над «Сперс» в решающей серии (105:95, 1−0).