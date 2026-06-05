Зрители раскритиковали ESPN за демонстрацию обработанного с помощью ИИ изображения Тони Паркера

Представитель канала Колин Салао заявил, что во время трансляции были использованы три изображения, созданные с помощью ИИ, которые должны были «оживить культовые кадры плей-офф». После негативной реакции зрителей телеканал «оценивает», будет ли технология использоваться во второй игре.