Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зрители раскритиковали ESPN за демонстрацию обработанного с помощью ИИ изображения Тони Паркера

Канал ESPN подвергся критике за спорное решение во время трансляции первой игры финала НБА «Сперс» — «Никс».

Источник: Спортс‘’

Во время рекламной паузы в третьей четверти ESPN показал изображение легенды «Сан-Антонио» Тони Паркера. Однако болельщики сразу же обратили внимание, что изображение француза было отредактировано с помощью искусственного интеллекта.

Вопросы вызвало и то, что отредактированное изображение было основано на реальной фотографии Паркера, празднующего победу «Сперс» в чемпионате 2003 года. Обработка помогла сделать его улыбку более выразительной.

Пользователи соцсетей были озадачены тем, что ESPN не стал использовать оригинальную фотографию Тони, а выбрал версию, созданную с помощью ИИ, которая, по мнению большинства зрителей, выглядела хуже.

Представитель канала Колин Салао заявил, что во время трансляции были использованы три изображения, созданные с помощью ИИ, которые должны были «оживить культовые кадры плей-офф». После негативной реакции зрителей телеканал «оценивает», будет ли технология использоваться во второй игре.