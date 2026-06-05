Зрители раскритиковали ESPN за демонстрацию обработанного с помощью ИИ изображения Тони Паркера

Во время рекламной паузы в третьей четверти ESPN показал изображение легенды «Сан-Антонио» Тони Паркера. Однако болельщики сразу же обратили внимание, что изображение француза было отредактировано с помощью искусственного интеллекта.
Вопросы вызвало и то, что отредактированное изображение было основано на реальной фотографии Паркера, празднующего победу «Сперс» в чемпионате 2003 года. Обработка помогла сделать его улыбку более выразительной.
Пользователи соцсетей были озадачены тем, что ESPN не стал использовать оригинальную фотографию Тони, а выбрал версию, созданную с помощью ИИ, которая, по мнению большинства зрителей, выглядела хуже.
Представитель канала Колин Салао заявил, что во время трансляции были использованы три изображения, созданные с помощью ИИ, которые должны были «оживить культовые кадры плей-офф». После негативной реакции зрителей телеканал «оценивает», будет ли технология использоваться во второй игре.