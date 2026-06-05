Стефен Карри собирается встретиться с Леброном, чтобы убедить его перейти в «Голден Стэйт»

Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефен Карри в июне собирается лично встретиться с Джеймсом, чтобы обсудить вариант совместного выступления.
«Сначала все это казалось крайне маловероятным, затем вероятность была низкой, а теперь это уже, скорее “под вопросом”. В общем, у этой истории может быть развитие», — сказал журналист.
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