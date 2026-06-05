Остин Ривз хочет максимальный контракт (Брэд Тернер)

«Ривз может рассчитывать на пять лет и 241 миллион долларов, если они предложат ему такую сделку. Или, если он перейдет в такую команду, как “Чикаго” или “Бруклин”, он может получить четыре года и 178 миллионов долларов. Эти команды будут следить за ситуацией.