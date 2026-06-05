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Остин Ривз хочет максимальный контракт (Брэд Тернер)

Журналист из Los Angeles Times Брэд Тернер поделился информацией, какой контракт хочет заключить защитник «Лейкерс» Остин Ривз, который, как ожидается, откажется от опции в действующем соглашении и станет свободным агентом.

«Ривз может рассчитывать на пять лет и 241 миллион долларов, если они предложат ему такую сделку. Или, если он перейдет в такую команду, как “Чикаго” или “Бруклин”, он может получить четыре года и 178 миллионов долларов. Эти команды будут следить за ситуацией.

Но, насколько я понимаю и слышу: Остин хочет максимальный контракт. Готов ли он сделать «Лейкерс» скидку? Я не очень в этом уверен. Возможно, да, но его представители этого не хотят", — сказал Тернер.

За 51 игру прошедшей регулярки Ривз набирал в среднем 23,3 очка (49% c игры, 36% из-за дуги), 4,7 подбора и 5,5 передачи.