Остин Ривз хочет максимальный контракт (Брэд Тернер)

«Ривз может рассчитывать на пять лет и 241 миллион долларов, если они предложат ему такую сделку. Или, если он перейдет в такую команду, как “Чикаго” или “Бруклин”, он может получить четыре года и 178 миллионов долларов. Эти команды будут следить за ситуацией.
Но, насколько я понимаю и слышу: Остин хочет максимальный контракт. Готов ли он сделать «Лейкерс» скидку? Я не очень в этом уверен. Возможно, да, но его представители этого не хотят", — сказал Тернер.
За 51 игру прошедшей регулярки Ривз набирал в среднем 23,3 очка (49% c игры, 36% из-за дуги), 4,7 подбора и 5,5 передачи.