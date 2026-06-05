Адам Сильвер о Трампе на 3-м матче финала НБА: «Мы будем рады его видеть»

«Никс» имеют шанс завоевать свой первый чемпионский титул с 1973 года, что привело к рекордным ценам на билеты и необычайному интересу в Нью-Йорке.
«Президент Трамп — настоящий ньюйоркец. Я рад, что еще один ньюйоркец хочет разделить энтузиазм и радость, которые царят вокруг команды “Никс”.
Присутствие президента Соединенных Штатов на трибунах подразумевает дополнительные меры безопасности, но я думаю, болельщики отнесутся к этому с пониманием. Они понимают, что это добавляет мероприятию значимости", — заявил Сильвер.