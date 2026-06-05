Цена билета на 3-й матч финала в Нью-Йорке выросла более чем на 100% после старта серии. Она стала дороже билета на финал ЧМ по футболу

Еще до неожиданного успеха «Никс» в первой игре билеты на матчи финала в «Мэдисон Сквер Гарден» были самыми дорогими за всю историю. Их цена составляла 3 876 долларов на четвертую встречу, 3 609 долларов — на пятую и 5 022 доллара — на потенциальную шестую.
По данным TickPick, цена самых доступных билетов на третий матч сейчас составляет 7 897 долларов (рост на 103,7%), на четвертый — 7650 долларов (рост на 111,9%), а на потенциальный шестой — 7 908 долларов (рост на 57,4%).
Отмечается, что это дороже билета на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в США (7 146 долларов).
Третий матч решающей серии плей-офф посетит президент США Дональд Трамп. «Никс» имеют шанс стать чемпионами НБА впервые с 1973 года.
Пара билетов на места в первом ряду на шестую игру в Нью-Йорке продается по цене почти 600 000 долларов.