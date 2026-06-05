Цена билета на 3-й матч финала в Нью-Йорке выросла более чем на 100% после старта серии. Она стала дороже билета на финал ЧМ по футболу

Еще до неожиданного успеха «Никс» в первой игре билеты на матчи финала в «Мэдисон Сквер Гарден» были самыми дорогими за всю историю. Их цена составляла 3 876 долларов на четвертую встречу, 3 609 долларов — на пятую и 5 022 доллара — на потенциальную шестую.