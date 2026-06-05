Дональд Трамп: «Давно болею за “Никс” и болею за Джима Долана»

«Я давно болею за “Никс”, также болею за Джима Долана. Он отличный парень. Целеустремленный человек, давно стремится к победе и у него сейчас потрясающая команда. Кажется, они ни разу не проиграли в плей-офф. Можете себе представить?
Я видел начало первой игры, все выглядело не очень хорошо. Пропустил середину, потому что долго разговаривал с генералами. Но смог посмотреть концовку, и «Никс» доминировали. Просто потрясающе.
Они и правда очень хороши. Разобрались, как победить. Отличная команда. Я рад за Джима, потому что Джим вложил много сил и времени, чтобы создать такую команду«, — считает Трамп, который посетит арену “Никс” во время третьего матча серии.