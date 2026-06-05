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Дональд Трамп: «Давно болею за “Никс” и болею за Джима Долана»

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку «Нью-Йорку» и владельцу клуба Джиму Долану в финальной серии НБА с «Сан-Антонио».

«Я давно болею за “Никс”, также болею за Джима Долана. Он отличный парень. Целеустремленный человек, давно стремится к победе и у него сейчас потрясающая команда. Кажется, они ни разу не проиграли в плей-офф. Можете себе представить?

Я видел начало первой игры, все выглядело не очень хорошо. Пропустил середину, потому что долго разговаривал с генералами. Но смог посмотреть концовку, и «Никс» доминировали. Просто потрясающе.

Они и правда очень хороши. Разобрались, как победить. Отличная команда. Я рад за Джима, потому что Джим вложил много сил и времени, чтобы создать такую ​​команду«, — считает Трамп, который посетит арену “Никс” во время третьего матча серии.