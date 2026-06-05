Римский клуб, создающийся на базе «Кремоны», интересуется возможностью выступления в Еврокубке

"Советником этого проекта является Римантас Каукенас. Мы общались с ними. Они хотят принять участие в Еврокубке в следующем году. Хотим пойти им навстречу. Такие проекты надо защищать. Это хороший стимул поддерживать темп. Они также говорят об интересе к Евролиге в будущем. Но все только начинается, нам надо видеть, как все пойдет. Где они будут выступать? На какой арене? Этот город очень интересен.