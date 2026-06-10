Иман Шамперт: «Таунс превратился в Вембаньяму, выглядел истощенным»

"Он постоянно с кем-то боролся. Не понимаю. Выглядел истощенным. В первых двух матчах такого не было. Он постоянно перемещался.
Это было похоже на проблемы Вембаньямы. Он в него превратился. Очень странное зрелище. Игру превратили в армрестлинг и обращения к судьям.
Карл, они не дают тебе мяч. Ставь заслоны, разбегайтесь. Делайте хоть что-то. Не надо позволять кому-то сантиметров на десять тебя ниже связывать тебя и отпихивать. Все пытаются разобраться, что такое фол по игре. Какая разница?" — задался вопросом бывший баскетболист Иман Шамперт на подкасте.