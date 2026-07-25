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Крис Пол о выборе между Месси и Роналду: «Высоко ценю обоих, но больше следил за Криштиану»

Крис Пол ответил на вопрос, кто больше заслуживает звания величайшего футболиста в истории — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Это сложный вопрос из-за Месси, но я, пожалуй, назову Роналду. Я не так уж в теме, высоко ценю обоих.

Когда вижу игру Месси, его голы, его страсть… Но я больше следил за Роналду", — сказал экс-защитник клубов НБА.