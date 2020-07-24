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14:42 (мск), источник: sportmail.ru

Еще один трофей в коллекции Неймара и Мбаппе: прогноз на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен»

Без шансов для аутсайдера.

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Источник: AP 2020

«ПСЖ» не играл официальных матчей с марта, поэтому перед финалом Кубка Франции размялся в товарняках. Счет тут говорит сам за себя: 9:0 с «Гавром», 7:0 с «Васландом-Бевереном» и 4:0 с «Селтиком».

Французская Лига 1

Неймар, Мбаппе и Кавани в форме, видно, что игроки «Парижа» соскучились по футболу. В августе команду Тухеля ждет дуэль с «Аталантой» в Лиге чемпионов, такие финалы (а «ПСЖ» скоро сыграет и за Кубок лиги), помогут подготовиться к плей-офф ЛЧ. После сезона «ПСЖ» покинет защитник Силва, но пока капитан в команде, и тренер на него рассчитывает в оставшихся матчах.

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ПСЖ (Париж)

«Сент-Этьен» тоже разгромил нескольких соперников перед этой встречей, пусть и с более скромным счетом. Интересно, что прошлый чемпионат совсем не удался команду Пюэля, после 28 туров она была лишь 17-й (а за год до того — четвертой!). «Зеленые» давно не выигрывали трофеев, последний успех именитого в прошлом клуба — победа в Кубке лиги в 2013-м.

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В этом сезоне «ПСЖ» уже дважды встречался с «Сент-Этьеном», и оба раза выносил соперника — 6:1 и 4:0. В этом матче мы увидим что-то похожее. Мотивация у парижан есть, а про разницу в мастерстве и говорить нечего. Ставим на победу «ПСЖ» с форой -2,5 за 2,02 в БК «Марафон».

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«Сент-Этьен» также был одной из самых грубых команд Лиги 1 в прошлом сезоне (третье место по желтым карточкам). А тут еще и финал, эмоции… И Неймар, который финтами любит провоцировать соперника. В общем, ставка на минимум две желтые карточки для «Сент-Этьена» выглядит хорошо. В БК «Париматч» на это дают коэффициент 1,87.

Андрей Санталов

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