Еще один трофей в коллекции Неймара и Мбаппе: прогноз на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен»
Без шансов для аутсайдера.
Без шансов для аутсайдера.
«ПСЖ» не играл официальных матчей с марта, поэтому перед финалом Кубка Франции размялся в товарняках. Счет тут говорит сам за себя: 9:0 с «Гавром», 7:0 с «Васландом-Бевереном» и 4:0 с «Селтиком».
Неймар, Мбаппе и Кавани в форме, видно, что игроки «Парижа» соскучились по футболу. В августе команду Тухеля ждет дуэль с «Аталантой» в Лиге чемпионов, такие финалы (а «ПСЖ» скоро сыграет и за Кубок лиги), помогут подготовиться к
«Сент-Этьен» тоже разгромил нескольких соперников перед этой встречей, пусть и с более скромным счетом. Интересно, что прошлый чемпионат совсем не удался команду Пюэля, после 28 туров она была лишь 17-й (а за год до того — четвертой!). «Зеленые» давно не выигрывали трофеев, последний успех именитого в прошлом клуба — победа в Кубке лиги в 2013-м.
В этом сезоне «ПСЖ» уже дважды встречался с «Сент-Этьеном», и оба раза выносил соперника — 6:1 и 4:0. В этом матче мы увидим
«Сент-Этьен» также был одной из самых грубых команд Лиги 1 в прошлом сезоне (третье место по желтым карточкам). А тут еще и финал, эмоции… И Неймар, который финтами любит провоцировать соперника. В общем, ставка на минимум две желтые карточки для «Сент-Этьена» выглядит хорошо. В БК «Париматч» на это дают коэффициент 1,87.
Андрей Санталов