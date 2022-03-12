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Бесплатные трансляции главных спортивных событий от БК Winline: как смотреть

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Источник: РИА "Новости"

На сайте и в приложении Winline вы можете найти бесплатные трансляции российских турниров — РПЛ, КХЛ, ЕЛ ВТБ. Также вы можете следить за матчами Реала и Барселоны, за развязкой сезона в чемпионате Италии, за противостоянием Левандовски и Холланда в бомбардирской гонке, а также наблюдать за игрой великолепной связки Месси-Неймар-Мбаппе. Помимо этого доступны трансляции топового баскетбола — матчей НБА и Евролиги.

Трансляции матчей можно смотреть совершенно бесплатно в прямом эфире сразу же после регистрации.

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