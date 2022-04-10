Победа «Спартака» и осечка «Барселоны» — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом выше 11

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Прогноз: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.53.

«Лестер» не в очень хорошей форме, из последних 5 матчей «лисы» выиграли только один и только одну игру провели на ноль — с ПСВ в Лиге конференций. Встреча с голландцами была в четверг, это отняло какие-то силы у команды Роджерса. Плюс в АПЛ «Лестеру» уже ничего не светит, он идет 10-м, а вот за новый еврокубок можно побороться, так что Роджерс может поберечь кого-то из лидеров. Но и без этого шансы «Кристал Пэлас» как минимум не проиграть, довольно высоки. Лондонцы сейчас на подъеме (4 победы в 5 турах), 6 дней назад разгромили «Арсенал» 3:0. Для экспресса вариант с коэффициентом за 1,5 хорошо подходит.

Прогноз: обе забьют за 1.72.

«Брентфорд» разыгрался с приходом Эриксена, да так, что разгромил «Челси» 4:1 неделю назад. Датчанин и раздает пасы, и забивает сам, ожил рядом с ним и форвард Тоуни. Этот дуэт обязательно что-нибудь придумает в атаке. «Вест Хэм» продолжает бороться не только за победу в Лиге Европы, но и за топ-4 в АПЛ. Пока у «молотобойцев» сил хватает. Даже оставшись в меньшинстве против «Лиона», они забили гол, сыграв итоге 1:1. У «Вест Хэма» опасны Антонио и Боуэн плюс команда Мойеса всегда хороша на стандартах. При этом у нее есть проблемы на гостевых стадионах, в этом году «молотобойцы» там еще не побеждали. Ждем здесь обмена голами.

Прогноз: победа «Спартака» за 1.50.

«Спартак» все продолжает винить в своих неудачах судей, погоду, футбольные власти, но пора уже Ваноли и его игрокам дать ответ на футбольном поле. Все-таки состав у «Спартака», сохранившего многих легионеров, совсем не на 10-е место, которое команда сейчас занимает. Последняя победа — над «Динамо» — была уже месяц назад, красно-белым срочно нужен позитив. Соперник подходящий — «Арсенал». У туляков в этом году — 4 поражения и две ничьи, команда Божовича сейчас — чуть ли не худшая в РПЛ. От «Динамо» она пропустил 4 мяча, от «Зенита» — три. «Спартак» тоже должен уверенно побеждать.

Прогноз: обе забьют за 1.56.

За обмен голами в этом матче говорит многое. У обеих команд шикарная атака. У «Ман Сити» нет забивного центрфорварда, но отправить мяч в ворота могут многие. С ливерпульской тройкой Мане — Жота — Салах тоже все понятно. По статистике эта ставка тоже хороша, она проходила в 4 из 5 последних встреч Клопп с Гвардиолой. Понятно, что эта игра может быть решающей в чемпионской гонке, так что исход здесь предсказать трудно. Но закрытого футбола тут быть не должно. «Ливерпуль» отстает на одно очко, ему надо рисковать, это должно привести к моментам и голам в обе стороны.

Прогноз: победа «Леванте» с форой +1,5 за 1.79.

«Барселона» удивила в Германии, в четверг ей пришлось спасаться в игре с «Айнтрахтом». Уйти от поражения удалось (причем очень красиво), теперь надо переключиться на Ла Лигу. И тут вопрос, как у Хави получится это сделать. «Реал» убежал вперед на 15 очков, чемпионской гонки в Испании нет. А вот в Лиге Европы за трофей можно побороться. Так что кому-то из основы можно дать передышку. Непрост и сам «Леванте». Неделю назад он одолел не кого-нибудь, а «Вильярреал» (2:0). Каталонцам сложно будет найти мотивацию и силы при таком плотном графике, так что ждем здесь мини-сенсацию. Но и минимальное поражение хозяев нас устроит.

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