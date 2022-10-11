«Челси» снова разберется с «Миланом», «Наполи» — с «Аяксом», у «Барсы» опять проблемы — прогнозы на топ-матчи ЛЧ

Прогноз: тотал меньше 3 за 2.04.

Матч между этими командами неделю назад завершился вничью 1:1, хотя шансы победить были и у «ПСЖ», и «Бенфики». Португальцы были лучше в первом тайме, чемпиона Франции тогда спасли Месси и Доннарумма, отбивший несколько опасных ударов. После перерыва везение уже было на стороне «Бенфики». В целом же, оба клуба показали, что неслучайно борются за первое место в группе. «ПСЖ» без Месси в субботу сыграл 0:0 в чемпионате Франции. Аргентинца не будет и во вторник, и это проблема для французской команды, Лео был в отличной форме. «Бенфика», в свою очередь, оторвалась на «Риу Аве» (4:2), хет-трик на счету Рамуша. Ждать ли голов в Париже? Скорее, нет, вратари и там, и там отличные, а «ПСЖ» без Месси будет трудно в атаке даже с Неймаром и Мбаппе.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.99.

«Реал» выиграл все три матча в группе и уже сегодня может гарантировать себе выход в плей-офф. Однако впереди матч с «Барселоной», так что Анчелотти может поберечь лидеров, например, Винисиуса. В Мадриде «Реал» доминировал на поле, нанес 36 ударов (14 в створ), однако отличился лишь дважды и позволил «Шахтеру» пробить Лунина. В субботу «сливочные» взяли верх над «Хетафе» со скромным счетом 1:0. Интересно, что Анчелотти не особо пользуется 5 заменами, тренер, в частности, перестал выпускать Азара даже на замену. У «Шахтера» матча в выходные не было, команда играет в основном не за счет мастерства, а за счет старания и жажды борьбы. При таких раскладах снова можно ждать голов от обеих команд.

Прогноз: победа «Челси» за 2.42.

«Челси» уверенно взял три очка на «Стэмфорд Бридж», во втором тайме «Милан» уже особо не сопротивлялся — в итоге 3:0 в пользу лондонцев. Конечно, помешали травмы, у «россонери» выбыло полкоманды. В Италии это, правда, не мешает быть среди лидеров, «Милан» только что победил «Ювентус» (2:0). Однако в ЛЧ все-таки другой уровень. «Челси» постепенно набирает ход, после ЛЧ «синие» разгромили еще и «Вулверхэмптон» (3:0). При этом Поттер дал поиграть многим резервистам. У лондонцев наконец появился центрфорвард, Обамеянг забивает в каждом матче. «Милан» может создать сложности «Челси» за счет индивидуальных действий Леау или Жиру, но мимо ставки на победу англичан здесь сложно пройти. Уровни команд сейчас несравнимы.

Прогноз: победа «Наполи» и тотал больше 2,5 за 2.03.

От этого матча неделю назад ждали много голов, и команды не подвели. Но все же разгром, который «Наполи» учинил «Аяксу» (6:1), удивил. Забавно, что победа для итальянцев получилась еще и волевой. В какой-то момент амстердамцы просто развалились. Они не могли защищаться ни против быстрых атак «Наполи», ни против подач с угловых. Даже прессинг итальянцев приводил к голам в ворота Пасвеера. Неудивительно, что сдали нервы у Тадича, и он удалился после отмашки. А вот у «Наполи» были хороши все, включая Хвичу. Кварацхелия впервые отличился в ЛЧ и, судя по моментам, голы у него еще будут. «Аякс» любит играть в футбол, логично ожидать здесь еще одну голевую феерию и победу хозяев.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.97.

Первый матч сложился очень просто для «Ливерпуля». Команда Клоппа доминировала, единственное — забила со штрафного и с пенальти, а с игры не получилось. Один только Нуньес мог забить несколько голов в первом тайме. «Рейнджерс» тоже могли отличиться, в самом конце матча они не использовали пару моментов. Шотландцы как-то робко выглядели на «Энфилде», при своих болельщиках они должны сыграть более агрессивно. У «Ливерпуля» есть проблемы в защите, особенно там, где располагается Александр-Арнольд. И даже переход Клоппа на игру с двумя опорниками несильно помогает, как это было видно во встрече с «Арсеналом» (2:3). На «Энфилде» ставка на голы от обеих команд не прошла, несмотря на большое количество моментов. Ждем компенсации от ответного матча в Шотландии.

Прогноз: победа «Интера» с форой +1 за 2.20.

В Италии каталонцы неожиданно проиграли 0:1. Сошлось сразу несколько факторов. Хорошая игра «Интера» от обороны, на контратаках, в целом, это несвойственная тактика для этой команды. Сама «Барселона» (и Левандовски с Дембеле, в частности) провела нелучший матч. И наконец, на результат повлияли решения арбитра, который в одном случае увидел руку Фати в штрафной, а в другом не увидел схожее нарушение у Думфриса. Теперь итальянцы попробуют это повторить на «Камп Ноу». И шансы как минимум не проиграть у них хорошие. У «Барселоны» много травм, особенно среди защитников. Тройка Бускетс — Педри — Гави играет почти без отдыха и за клуб, и за сборную. Левандовски без голов и моментов в двух матчах подряд. В Ла Лиге «Сельта» создала много проблем каталонцам, команде Хави повезло выиграть 1:0. «Интер» же сейчас поймал уверенность, и ничья в Испании практически гарантирует итальянцам выход в плей-офф ЛЧ.

Андрей Санталов