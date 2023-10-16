Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Нефтехимик
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Австрия
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Кения
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Словакия
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
17.10
Вашингтон
Калгари
Хоккей. НХЛ
17.10
Коламбус
Детройт
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Джерси
Флорида
Хоккей. НХЛ
17.10
Рейнджерс
Аризона
Хоккей. НХЛ
17.10
Торонто
Чикаго
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Тампа-Бэй
52
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
14.10
США
Германия
13
14.10
Сантос U20
Россия U21
46
13.10
Англия
Австралия
10
13.10
Палмейрас U20
Россия U21
13
12.10
Швеция
Молдавия
31
12.10
Россия
Камерун
10
12.10
Черногория
Ливан
32
12.10
Грузия
Таиланд
80
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:00 (мск)

Разгрома Кении не будет. Как Россия сыграет второй октябрьский матч

Не удивляйтесь, если впечатления от игры против Кении будут отличаться от восторгов после Камеруна, даже при похожем счете.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

erid: 2Vtzqwts2S6

Россия — Кения

Сборная России заслужила комплименты за игру с Камеруном (1:0). Не каждый день удается обыграть участника чемпионата мира и команду, которая победила Бразилию, — но и игра команды Карпина понравилась, особенно в атаке. А на ошибки в обороне попенял сам тренер. Общее мнение: чем сильнее соперник сборной России, тем лучше получается игра. Значит ли это, что с Кенией, еще и в не очень понятной локации тренировочного комплекса на территории турецкого отеля, карета снова превратится в тыкву? Не исключено. К тому же Валерий Карпин открыто предупредил, что из стартового состава на игру с Камеруном с первых минут матча против Кении вроде как должен выйти только Дмитрий Баринов. То есть ни Сафонова, ни Кузяева, ни Облякова, ни Пиняева, ни Чалова — игроков, которые произвели особенно хорошее впечатление по игре с Камеруном.

Футбол

Товарищеские матчи 2023
16.10.2023, 19:00

Россия-Кения-

Команда Кении по именам и близко не стоит рядом с Камеруном, в ее составе от силы можно выделить пару футболистов, которые как-то проявляли себя в европейских чемпионатах, зато Валерий Карпин заранее предостерег прессу и болельщиков, заявив, что командные действия кенийцев в просмотренных матчах ему понравились даже больше, чем у камерунцев, и беззаботной прогулки по пляжу Анталии не будет.

Интересно, что кенийцы в похожей на российскую ситуации с отстранением от официальных матчей: Кению вообще исключили из ФИФА за вмешательство правительства страны в дела футбольной ассоциации. На сегодня членство восстановлено, но Кения столько же времени, сколько Россия, не играет в турнирах. В серии товарищеских матчей Кения, например, уступила Ирану, с которым России удалось сыграть вничью, зато справилась с Катаром, что парням Карпина не удалось.

На что ставить

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.86.

Россия — Кения

Стартовый состав сборной России примерно понятен: Лантратов или Помазун в воротах, в центре поля, вероятно, игру будут вести братья Миранчуки, а на острие атаки сыграет Александр Соболев. Состав кенийцев, давайте будем честными, мало кому что-то скажет и мало кого интересует. Понятно, что это мощная атлетичная команда, которая сделает ставку на физическое состояние игроков и постарается «перебегать» соперника.

Россия явный фаворит, на победу которого очарованные результатом против Камеруна все в один голос советуют поставить. Коэффициент 1.67 не так плох, но и не вызывает энтузиазма. В гостях и на нейтральных полях, как сегодня, сборная России не только по игре, но и по результатам выглядит намного хуже, чем дома, и мы не можем вспомнить ни одной убедительной победы на классе в играх с соперниками уровня Кении. К тому же состав, по крайней мере, в первом тайме вообще будет другим, поэтому давайте пока забудем про приятный глазу матч с Камеруном на стадионе «Динамо».

Привлекательнее выглядит ставка на тотал меньше. Сборная Кении действительно крепко стоит на ногах, особенно на своей трети поля, и в ее послужном списке мы не видим поражений с крупным счетом и большого числа пропущенных мячей. Как, увы, не видим и множества голов в исполнении сборной России: даже в ворота Кыргызстана и Ирака не удалось забить больше двух, а шесть мячей Кипру были в другую историческую эпоху и у себя дома. Тотал меньше 2.5 за 1.86 на поле турецкого отеля выглядит крепкой ставкой.

Игорь Борунов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь