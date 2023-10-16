Разгрома Кении не будет. Как Россия сыграет второй октябрьский матч
Не удивляйтесь, если впечатления от игры против Кении будут отличаться от восторгов после Камеруна, даже при похожем счете.
Не удивляйтесь, если впечатления от игры против Кении будут отличаться от восторгов после Камеруна, даже при похожем счете.
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Сборная России заслужила комплименты за игру с Камеруном (1:0). Не каждый день удается обыграть участника чемпионата мира и команду, которая победила Бразилию, — но и игра команды Карпина понравилась, особенно в атаке. А на ошибки в обороне попенял сам тренер. Общее мнение: чем сильнее соперник сборной России, тем лучше получается игра. Значит ли это, что с Кенией, еще и в не очень понятной локации тренировочного комплекса на территории турецкого отеля, карета снова превратится в тыкву? Не исключено. К тому же Валерий Карпин открыто предупредил, что из стартового состава на игру с Камеруном с первых минут матча против Кении вроде как должен выйти только Дмитрий Баринов. То есть ни Сафонова, ни Кузяева, ни Облякова, ни Пиняева, ни Чалова — игроков, которые произвели особенно хорошее впечатление по игре с Камеруном.
Команда Кении по именам и близко не стоит рядом с Камеруном, в ее составе от силы можно выделить пару футболистов, которые как-то проявляли себя в европейских чемпионатах, зато Валерий Карпин заранее предостерег прессу и болельщиков, заявив, что командные действия кенийцев в просмотренных матчах ему понравились даже больше, чем у камерунцев, и беззаботной прогулки по пляжу Анталии не будет.
Интересно, что кенийцы в похожей на российскую ситуации с отстранением от официальных матчей: Кению вообще исключили из ФИФА за вмешательство правительства страны в дела футбольной ассоциации. На сегодня членство восстановлено, но Кения столько же времени, сколько Россия, не играет в турнирах. В серии товарищеских матчей Кения, например, уступила Ирану, с которым России удалось сыграть вничью, зато справилась с Катаром, что парням Карпина не удалось.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.86.
Стартовый состав сборной России примерно понятен: Лантратов или Помазун в воротах, в центре поля, вероятно, игру будут вести братья Миранчуки, а на острие атаки сыграет Александр Соболев. Состав кенийцев, давайте будем честными, мало кому что-то скажет и мало кого интересует. Понятно, что это мощная атлетичная команда, которая сделает ставку на физическое состояние игроков и постарается «перебегать» соперника.
Россия — явный фаворит, на победу которого очарованные результатом против Камеруна все в один голос советуют поставить. Коэффициент 1.67 не так плох, но и не вызывает энтузиазма. В гостях и на нейтральных полях, как сегодня, сборная России не только по игре, но и по результатам выглядит намного хуже, чем дома, и мы не можем вспомнить ни одной убедительной победы на классе в играх с соперниками уровня Кении. К тому же состав, по крайней мере, в первом тайме вообще будет другим, поэтому давайте пока забудем про приятный глазу матч с Камеруном на стадионе «Динамо».
Привлекательнее выглядит ставка на тотал меньше. Сборная Кении действительно крепко стоит на ногах, особенно на своей трети поля, и в ее послужном списке мы не видим поражений с крупным счетом и большого числа пропущенных мячей. Как, увы, не видим и множества голов в исполнении сборной России: даже в ворота Кыргызстана и Ирака не удалось забить больше двух, а шесть мячей Кипру были в другую историческую эпоху и у себя дома. Тотал меньше 2.5 за 1.86 на поле турецкого отеля выглядит крепкой ставкой.
Игорь Борунов
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