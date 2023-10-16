Разгрома Кении не будет. Как Россия сыграет второй октябрьский матч

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Сборная России заслужила комплименты за игру с Камеруном (1:0). Не каждый день удается обыграть участника чемпионата мира и команду, которая победила Бразилию, — но и игра команды Карпина понравилась, особенно в атаке. А на ошибки в обороне попенял сам тренер. Общее мнение: чем сильнее соперник сборной России, тем лучше получается игра. Значит ли это, что с Кенией, еще и в не очень понятной локации тренировочного комплекса на территории турецкого отеля, карета снова превратится в тыкву? Не исключено. К тому же Валерий Карпин открыто предупредил, что из стартового состава на игру с Камеруном с первых минут матча против Кении вроде как должен выйти только Дмитрий Баринов. То есть ни Сафонова, ни Кузяева, ни Облякова, ни Пиняева, ни Чалова — игроков, которые произвели особенно хорошее впечатление по игре с Камеруном.

Футбол Товарищеские матчи 2023 16.10.2023, 19:00 Россия - Кения -

Команда Кении по именам и близко не стоит рядом с Камеруном, в ее составе от силы можно выделить пару футболистов, которые как-то проявляли себя в европейских чемпионатах, зато Валерий Карпин заранее предостерег прессу и болельщиков, заявив, что командные действия кенийцев в просмотренных матчах ему понравились даже больше, чем у камерунцев, и беззаботной прогулки по пляжу Анталии не будет.

Интересно, что кенийцы в похожей на российскую ситуации с отстранением от официальных матчей: Кению вообще исключили из ФИФА за вмешательство правительства страны в дела футбольной ассоциации. На сегодня членство восстановлено, но Кения столько же времени, сколько Россия, не играет в турнирах. В серии товарищеских матчей Кения, например, уступила Ирану, с которым России удалось сыграть вничью, зато справилась с Катаром, что парням Карпина не удалось.

На что ставить

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.86.

Россия — Кения Сделать ставку

Стартовый состав сборной России примерно понятен: Лантратов или Помазун в воротах, в центре поля, вероятно, игру будут вести братья Миранчуки, а на острие атаки сыграет Александр Соболев. Состав кенийцев, давайте будем честными, мало кому что-то скажет и мало кого интересует. Понятно, что это мощная атлетичная команда, которая сделает ставку на физическое состояние игроков и постарается «перебегать» соперника.

Россия — явный фаворит, на победу которого очарованные результатом против Камеруна все в один голос советуют поставить. Коэффициент 1.67 не так плох, но и не вызывает энтузиазма. В гостях и на нейтральных полях, как сегодня, сборная России не только по игре, но и по результатам выглядит намного хуже, чем дома, и мы не можем вспомнить ни одной убедительной победы на классе в играх с соперниками уровня Кении. К тому же состав, по крайней мере, в первом тайме вообще будет другим, поэтому давайте пока забудем про приятный глазу матч с Камеруном на стадионе «Динамо».

Привлекательнее выглядит ставка на тотал меньше. Сборная Кении действительно крепко стоит на ногах, особенно на своей трети поля, и в ее послужном списке мы не видим поражений с крупным счетом и большого числа пропущенных мячей. Как, увы, не видим и множества голов в исполнении сборной России: даже в ворота Кыргызстана и Ирака не удалось забить больше двух, а шесть мячей Кипру были в другую историческую эпоху и у себя дома. Тотал меньше 2.5 за 1.86 на поле турецкого отеля выглядит крепкой ставкой.

Игорь Борунов