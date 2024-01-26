Проклятие «Тоттенхэма» для «Сити» и проблемы для Головина

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Прогноз: победа «Челси» в основное время за 1.99.

В Кубке Англии нет «Пути АПЛ» или «Пути графств» и большие клубы могут столкнуться в беспощадной битве на вылет уже на ранних стадиях, что и произошло в отдельных парах 1/16 финала. «Челси» продолжит попытки выбраться из кризиса во встрече с грозой авторитетов «Астон Виллой». Хоть это и не Лига Европы, клуб под началом Унаи Эмери опасен и для более стабильных команд.

На днях «Челси» размялся на «Мидлсбро» в Кубке лиги (6:1), но теперь соперник у «синих» принципиально другой — в отличие от них, «Вилла» в этом сезоне метит в Лигу чемпионов. В этом сезоне бирмингемцы уже побеждали на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ (1:0), но было это еще в сентябре. Текущая форма лондонцев лучше, хотя календарь подсовывал им относительно простых соперников, а испытание «Виллой» будет самым серьезным за последние месяца полтора. Тем не менее, «Челси» считается фаворитом встречи: команда Почеттино набрала ход, аргентинец даже заявил, что зимой ему вообще не нужно усиление состава, а Эмери не может рассчитывать из-за травм на Мингза, Буэндию и Диня. Коэффициент на хозяев по инерции от их неудач в 2023 году неплох, и этим надо пользоваться.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.13.

В главном матче этой стадии Кубка жребий свел клубы из первой пятерки чемпионата. «Сити» снова хочет выиграть все, но, скажем, Кубок лиги команде Гвардиолы уже не покорится, зато в шкаф или, наверное, ангар с призами добавились Суперкубок Европы и трофей клубного ЧМ. «Тоттенхэму» шкаф, увы, не нужен, даже полочка, но коллектив Энджа Постекоглу неплох. Если бы еще не травмы да отъезд игроков в сборные. «Сити» это не так важно, потому что у чемпионов всего мощнейшая скамейка. Супербомбардир Холанд давно лечится, но на графике набора очков это не сказалось. Другое дело — отсутствие у «шпор» Сона, который вместо «Ман Сити» рубится с Малайзией.

«Тоттенхэм» — самый неудобный соперник для всепобеждающего «Сити» в последние годы. Трудно поверить, но армада Гвардиолы проиграла пять раз подряд на его поле. Поэтому не стоит в этой паре предсказывать исход, лучше довериться прекрасным креативным командам, которые, пожалуй, лучше всех в Англии (плюс «Ливерпуль») действуют в атаке. Часто исходы очных встреч колеблются где-то вокруг счета 3:3 (точный исход последней очной игры в декабре). Не видно причин, почему этот матч может стать исключением.

Прогноз: победа «Марселя» за 2.44.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 19, 27.01.2024, 23:00 Марсель - Монако -

Саудовский принц выбирает, кого купить — «Марсель» или «Монако», но не только он будет смотреть матч двух больших французских клубов. Правда, на сегодня это даже не лучшие команды Лазурного берега, пока «Ницца» идет второй в Лиге 1, но оба претендуют на путевки в Лигу чемпионов. «Марсель» пока лишь седьмой, но команда неукротимого Дженнаро Гаттузо небезнадежна и неплохо идет в Лиге Европы. «Монако» тащат Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер, но их усилий нередко оказывается недостаточно, как против «Реймса» (1:3), например, поэтому стать реальным конкурентом «ПСЖ» у монегасков так и не получилось.

Сумасшедший, иногда даже чересчур, «Велодром» помогает «Марселю»: в этом сезоне «Олимпик» ни разу не проиграл дома. Гаттузо помнят брутальным оборонительным футболистом, но теперь это уже довольно опытный и тактически гибкий тренер. Он заслуживает больше комплиментов, чем его визави Ади Хюттер, который примерно повторяет путь прежних наставников «Монако». «Марсель» может и засушить игру, и устроить сверхголевой триллер, как против «Аякса» (4:3) в ЛЕ. Трудно сказать, выйдет матч результативным или нет, но фактор своего стадиона играет важную роль для «Марселя», поэтому Головину и компании в эту субботу придется нелегко.

Прогноз: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 за 2.26.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 23:00 Атлетико - Валенсия -

Испанский футбол живет не только «Реалом» и «Барселоной». Лидирует «Жирона», а самый интересный матч 22-го тура сыграют «Атлетико» и «Валенсия». Рубен Бараха уже достаточно долго тренирует клуб, где он когда-то стал звездой, и пора показывать результаты. «Летучие мыши» их показывают: «Валенсия» давненько не была в таблице так высоко и впервые за пять лет претендует на зону еврокубков. «Атлетико» Диего Симеоне никак не вклинится в тройку лидеров, но сейчас даже больше занят делами в Кубке, где одержаны две эмоциональные победы подряд над «Реалом» и «Севильей» и до трофея осталось два шага.

Главный вопрос: сколько сил отнял у «атлетов» изматывающий матч с «Севильей» в четверг, но, если все в порядке, вопросов о фаворите встречи с «Валенсией» нет. Конечно, «Атлетико» должен брать свое, хотя валенсийцы способны дать бой. С учетом плотного графика мадридского клуба помучиться ему все равно придется, тем более, у бойцов Симеоне и на следующей неделе две игры, включая третье за месяц дерби с «Реалом», теперь в чемпионате. Поэтому искушенный в борьбе на несколько фронтов клуб не станет отдавать все силы, и обилия голов в игре с «Валенсией» не ждем.

Прогноз: победа «Лацио» за 2.30.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 20:00 Лацио - Наполи -

В Италии, кажется, определился дуэт клубов, которые поведут борьбу за скудетто этой весной, и ни действующий чемпион «Наполи», ни «Лацио» в него не входят. Но конкуренция за путевки в еврокубки крайне высока, ведь кроме грандов в борьбу всерьез включились «Аталанта», «Фиорентина» и даже «Болонья». Поэтому очки позарез нужны и римлянам, и неаполитанцам. Оба клуба ездили в Саудовскую Аравию на Суперкубок, оба проиграли там «Интеру», «Наполи» сопротивлялся упорнее, но фаворитом игры в Риме считается «Лацио», хотя бы потому что за последние полгода команда Маурицио Сарри никому там не проигрывала за исключением того же «Интера».

Если на своем поле «Наполи» худо-бедно собирает очки, то в гостях зимой все плохо: четыре поражения подряд. От игры ждут классического закрытого итальянского противостояния, поэтому можно было бы обратить внимание на тотал меньше, но если рискнуть и поверить в продолжение удачной серии «Лацио» на «Стадио Олимпико», выигрыш окажется чуть весомее.

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 2.36.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 22, 28.01.2024, 22:45 Фиорентина - Интер -

Это были разборки за 5−6 места, а тут дела поинтереснее. «Фиорентина» не только впервые за 15 лет претендует на попадание в Лигу чемпионов, но и может повлиять на гонку за скудетто. «Ювентус» очки почти не теряет, и даже ничья во Флоренции может осложнить задачу «Интера». Но способна ли «Фиорентина» сейчас на такой подвиг? Судя по последним матчам, нет.

«Фиалки» неважно начали 2024 год — ни одной победы в четырех матчах, но хорошо хотя бы, что два из них были кубковыми, и с «Болоньей» в серии пенальти добыт билет в полуфинал Кубка Италии, где в апреле играть с «Аталантой». В Серии А команда Винценцо Итальяно все еще в топ-4, но трудно рассчитывать на очки с «Интером», если не можешь справиться с «Сассуоло» и «Удинезе». Что касается команды под руководством Симоне Индзаги, то в январе это просто мощь: четыре победы с разницей мячей 11:2. 4 февраля эпическая битва с «Ювентусом», а пока у черно-синих уж точно припасена парочка мячей для «Фиорентины».

Игорь Борунов