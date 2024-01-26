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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Принц Саудовской Аравии может приобрести французский клуб

Принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд заявил о готовности купить один из клубов Лиги 1 — «Марсель» или «Монако».

Монако
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Ранее поступала информация о том, что Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако», где он владеет долей в 66% акций. Компания Рыболовлева приобрела контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

«Я думаю, что это хорошая инвестиция. “Марсель”, “Монако” — эти команды выступают хорошо. Они смогут быть чемпионами Франции и стать сильнее. Конечно, покупка “Монако” в случае продажи клуба возможна, нет ничего невозможного», — приводит RMC Sport слова принца Абдуллы.

Также член королевской семьи заявил, что хотел бы пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

В сезоне-2023/24 «Монако», за который играет россиянин Александр Головин, занимает 4-е место после в 18 туров чемпионата Франции. «Марсель» идет на 7-й позиции.

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