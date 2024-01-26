Принц Саудовской Аравии может приобрести французский клуб

Ранее поступала информация о том, что Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако», где он владеет долей в 66% акций. Компания Рыболовлева приобрела контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

«Я думаю, что это хорошая инвестиция. “Марсель”, “Монако” — эти команды выступают хорошо. Они смогут быть чемпионами Франции и стать сильнее. Конечно, покупка “Монако” в случае продажи клуба возможна, нет ничего невозможного», — приводит RMC Sport слова принца Абдуллы.

Также член королевской семьи заявил, что хотел бы пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.