Юрлова-Перхт рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры

«Пока да (улыбается). Дальше будет видно. Есть ещё идеи. Я работаю над этим, и, возможно, в скором будущем будут ещё новости! У меня также был опыт, очень интересный, работы комментатором и экспертом в минувшем сезоне. Благодаря каналу Okko. Мы с Сергеем Рожковым подводили итоги биатлонного сезона. Мне очень понравилось, и это было очень интересно, но, чтобы продолжать работу в таком качестве, нужно оставаться в мире биатлона и быть в курсе подготовки команд. Чтобы было о чём рассказать зрителям!



Хочется ли поработать с Дмитрием Губерниевым и Александром Легковым? Почему же нет! Было бы здорово и интересно. Тем более я их знаю и очень уважительно отношусь», — сказала Юрлова-Перхт в интервью «Спорт день за днём».