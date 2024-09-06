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«Был долгий “отходняк”. Антон Смольский — о подготовке к новому сезону

Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский поделился эмоциями оn первой в сезоне гонки Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

Источник: РИА "Новости"

«Гонку оценю на девять из десяти: хороший темп стрельбы, скорость на дистанции. Первый промах… Конечно, подход с подъёма всегда вносит коррективы в стрельбу. Сюда приехали за несколько дней до старта — два раза потренировались, и этого достаточно, думаю. Трасса динамичная, быстрая, много интересных участков: повороты, спуски. Есть интересный подъём, на котором решается судьба гонки. Весь подготовительный период работал по более углубленной индивидуальной программе с тренером, потому что был долгий “отходняк” от прошлого длинного сезона. Мне нужен был отдых, поэтому восстанавливались», — приводит слова Смольского Sport5.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Смольский одержал победу в стартовой гонке Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2024/2025 в Красноярске.