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Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества

Анастасия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону на роллерах в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3.

Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.