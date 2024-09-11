Ни Латыпова, ни Смольского. А кто вообще побежит на чемпионате России по биатлону?

«Мне кажется, Рома Ерёмин — фаворит. Он сейчас достаточно сильно выглядит, и эти старты его разогнали после тяжёлого сбора. Я думаю, на чемпионате России он будет выглядеть хорошо. Буду болеть за него, потому что он мой друг и мы из региона», — сделал прогноз Даниил Серохвостов «Матч ТВ».