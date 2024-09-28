Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне

В субботу в Белграде завершает работу конгресс IBU. В организации отметили, что вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии и допуска их биатлонистов до соревнований не был включен в повестку заседания.
«Решение конгресса от 2022 года останется в силе, — отметили в IBU. — Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе».
Российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на соревнованиях IBU с марта 2022 года, позже было приостановлено членство их национальных федераций.
Международный олимпийский комитет (МОК) в 2023 году рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако ни одна из международных федераций по зимним олимпийским видам спорта до сих пор не приняла такого решения.