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Российские биатлонисты не допущены до участия в международном сезоне

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские биатлонисты не смогут выступить в новом международном сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Источник: AP 2023

В субботу в Белграде завершает работу конгресс IBU. В организации отметили, что вопрос восстановления национальных федераций России и Белоруссии и допуска их биатлонистов до соревнований не был включен в повестку заседания.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе, — отметили в IBU. — Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе».

Российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на соревнованиях IBU с марта 2022 года, позже было приостановлено членство их национальных федераций.

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2023 году рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако ни одна из международных федераций по зимним олимпийским видам спорта до сих пор не приняла такого решения.