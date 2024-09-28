Стало известно, где пройдут ЧМ по биатлону в 2028 и 2029 годах

«Мы поздравляем Хохфильцен и Холменколлен с их более чем заслуженным избранием в качестве мест проведения чемпионатов мира 2028 и 2029 годов соответственно. Оба места являются проверенными биатлонными аренами мирового уровня и гарантируют нашему спорту фантастические соревнования», — заявил президент IBU Олле Далин.