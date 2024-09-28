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Стало известно, где пройдут ЧМ по биатлону в 2028 и 2029 годах

Чемпионат мира по биатлону в 2028 г пройдет в Австрии, в 2029 г — в Норвегии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение провести чемпионаты мира 2028 и 2029 годов в австрийском Хохфильцене и норвежском Холменколлене (Осло) соответственно, сообщается на официальном сайте организации.

Конгресс IBU проходит 26—29 сентября в Белграде.

«Мы поздравляем Хохфильцен и Холменколлен с их более чем заслуженным избранием в качестве мест проведения чемпионатов мира 2028 и 2029 годов соответственно. Оба места являются проверенными биатлонными аренами мирового уровня и гарантируют нашему спорту фантастические соревнования», — заявил президент IBU Олле Далин.

В субботу пресс-служба IBU сообщила РИА Новости, что отстранение российских биатлонистов от международных стартов остается в силе, так как вопрос об их возвращении не включен в повестку конгресса IBU.