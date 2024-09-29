Все крутые биатлонисты в бешенстве: им навязали странное правило. Пойдет ли Россия на поводу?

Мировой биатлон без россиян продолжает спокойно жить.
Из нового и свежего — Международный союз биатлонистов (IBU) изменил правила проведения спринта и индивидуальной гонки.
Теперь стартовать спортсмены будут иначе. Если раньше лидеры убегали в гонку в первой группе, теперь топ-15 в общем зачете Кубка мира будут получать номера с 42-го по 70-й, чередуясь со спортсменами, не входящими в топ-30.
IBU считает, что это позволит удерживать зрителей у экранов своих девайсов, которые смотрят соревнования.
Идея реально неплохая, потому что обычно поздние номера удивляют один раз во много лет. Большую часть времени они ничего интересного не показывают. Пока середнячки и аутсайдеры бегут, медалисты уже активно празднуют, раздают интервью и ждут, когда там не самые сильные соперники финишируют. Зрители, не дожидаясь награждения, выключают телевизор, закрывают ноутбук и идут заниматься своими делами.
Непосредственным участникам процесса — биатлонистам — нововведение IBU не понравилось.
Чемпион ОИ и ЧМ из Швеции Себастьян Самуэльссон (Expressen): "Мы очень критически относимся к этому и голосовали против этой инициативы через нашего представителя в правлении [IBU]. И я знаю, что против нее выступает подавляющее большинство всех биатлонистов. Понятно, что нас это расстраивает.
Мы считаем, что прежняя система была хороша и всех устраивала. Понятно, что изменения вносятся в основном для телевидения — чтобы сделать соревнования более привлекательными.
Но мы думаем, что это влечет за собой риск нечестных соревнований. В том, как будут распределяться некоторые спортсмены, а именно лучшие спортсмены. Тот кто занимает 16-е место на Кубке мира и получить 16-й стартовый номер. А у 15-го места будет 75-й номер. Это и может привести к нечестным соревнованиям.
Наша позиция была четкой с самого начала. Нас выслушали. Но наши мнения не восприняли серьезно, чтобы захотеть внести изменения. К сожалению, на мой взгляд, это решение идет наперекор явному большинству.
Я думаю, [в стартовой группе] потребуется удача. Если условия в зимние дни будут хорошими, вы не заметите разницы. Но при иных раскладах система будет работать плохо".
Чемпионка мира из Италии Лиза Виттоцци Fondo Italia: "Я понимаю причины, которые подтолкнули федерацию принять это решение, но немного скептически отношусь к этому, потому что мне это кажется значительным изменением.
Нет смысла скрывать, что новый регламент отбирает преимущество у сильнейших спортсменов. Поэтому нормально, что многих это не устраивает. Но, в конце концов, неважно, что думают спортсмены, решение уже принято, хотя большинство из них с этим не согласились, в том числе и я. Поэтому нам просто приходится адаптироваться к правилам и изменениям, как мы всегда это делали".
Чемпион ОИ и ЧМ из Норвегии Йоханнес Бе (TV2): «Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не хочет ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки, и мы об этом говорили. Если изменения окажутся отрицательными, я не думаю что IBU не решится внести изменения. Но они, вероятно, просмотрели телевизионные данные до изменения. Это определенно что-то совершенно новое».
Чемпион Европы из Германии Йоханнес Кюн (chiemgau24.de): «Мы понимаем идею федерации, но критически относимся к предполагаемым изменениям. Конечно, есть гонки, где условия одинаковы для всех, но это не всегда так. Это изменение окажет прямое влияние на наш вид спорта. Гораздо больше меня беспокоит то, что условия не везде идеальны для гонок. Это может сказаться на спортсменах, стартующих в более поздних группах».
Призер ЧМ из Италии Томмазо Джакомель (Fondo Italia): «Я считаю, что никто не почувствовал необходимости в этом изменении, которого, вероятно, хотели только вещатели. Мы знаем, что в современном спорте телевизионные рейтинги считаются важными, потому что большая часть доходов поступает именно оттуда. Во многих случаях это идет в ущерб чисто спортивному аспекту, и, к сожалению, мы, спортсмены, ничего не можем с этим поделать».
По моему мнению, просто произойдет обратное по сравнению с прошлым. Если раньше некоторые люди следили за гонкой, а затем переключали канал после окончания игры, после финиша топов, то сегодня болельщики могут посмотреть стартовый список и включить телевизор позже, когда Йоханнес начинает соревноваться со всеми сильнейшими.
Сюрпризов, конечно, будет еще больше, потому что в биатлоне часто побеждает сильнейший, но не всегда. Посмотрим. На мой взгляд, это изменение — шаг назад. Мы думали исключительно о телерейтингах, оставляя в стороне другие аспекты. Мне немного жаль".
Здраво мыслит пока только чемпионка мира из Италии Доротея Вирер (Fondo Italia):
— Некоторое время назад я разговаривала с человеком из IBU, который объяснил мне ситуацию. Я узнала, что на сегодняшний день некоторые телевизионные контракты будут продлеваться по более низкой ставке по сравнению с нынешними цифрами, несмотря на увеличение популярности биатлона. Это определенно не пойдет на пользу нашему виду спорта. Я могу засвидетельствовать, что испытала это на собственном опыте в последние месяцы, хотя наша дисциплина растет, она еще не достигла уровня других видов спорта, которые имеют большой резонанс. Поэтому IBU имеет право вмешаться.
Я сейчас на завершающем этапе своей карьеры, но для молодых людей, у которых впереди еще много лет в спорте, важно, чтобы биатлон не потерял интерес, но и стал известнее по сравнению с другими видами спорта. Если IBU имеет отличные доходы, мы, очевидно, в долгу перед телевизионными каналами и всем, что есть у гонок. Это приносит пользу самому спортсмену, который может заработать больше за счет призовых и спонсоров.
Конечно, для известных спортсменов старт в гонках будет непривычным, но следует сказать, что IBU уже установил правила, по которым жюри может вернуться к старым правилам.
IBU, конечно, хочет не навредить нашему виду спорта, а сделать его более зрелищным и привлекательным. Прежде чем что-то критиковать, правильно это попробовать.
Новый биатлонный сезон стартует 30 ноября этапом Кубка мира в Контиолахти. Там спортсмены впервые опробуют такой старт. Будут ли в России придерживаться подобной системы и что вообще думают о правиле IBU — неизвестно. Ждем официального заявления от Союза биатлонистов России (СБР).
Виктория Дмитриева