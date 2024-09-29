Все крутые биатлонисты в бешенстве: им навязали странное правило. Пойдет ли Россия на поводу?

Чемпион ОИ и ЧМ из Норвегии Йоханнес Бе (TV2): «Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не хочет ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки, и мы об этом говорили. Если изменения окажутся отрицательными, я не думаю что IBU не решится внести изменения. Но они, вероятно, просмотрели телевизионные данные до изменения. Это определенно что-то совершенно новое».