Бросил Россию ради «свободы». Биатлонный талант из Татарстана намерен зажечь на Олимпиаде-2030 за новую родину

До 2022 года российские биатлонисты активно меняли спортивное гражданство по разным причинам. После всем известных событий с этим стало значительно сложнее, но точечные переходы происходят до сих пор.
Из последнего:
- в 2023-м к сборной Финляндии присоединилась Дарья Виролайнен, которая давно проживает не в России. Гражданство биатлонистка получила еще в 2021-м;
- в 2024-м в сборную Белоруссии перешла Ксения Воробей (Шнейдер). На это повлиял брак и переезд в РБ. Ксения замужем за Максимом Воробьем.
в 2023-м к сборной Финляндии присоединилась Дарья Виролайнен, которая давно проживает не в России. Гражданство биатлонистка получила еще в 2021-м;в 2024-м в сборную Белоруссии перешла Ксения Воробей (Шнейдер). На это повлиял брак и переезд в РБ. Ксения замужем за Максимом Воробьем.
В сезоне 2024/25 под флагом новой страны дебютировал на международном уровне Артур Исхаков. 21-летний биатлонист получил гражданство Словакии. Эта точка на карте хорошо известна в России, так как самой яркой спортсменкой в сборной там является Анастасия Кузьмина. Сестра Антона Шипулина принесла Словакии золото со всех крупных биатлонных стартов. Получится ли также у Исхакова? Его карьера только начинается.
В Словакию из России Артур переехал еще в 2022 году. О причинах он говорил следующее (sportovy.cas.sk):
— Я хотел жить и участвовать в гонках в свободном мире, поэтому поехал в Словакию. С радостью буду представлять свою новую родину на соревнованиях по биатлону. Я верю, что болельщики будут болеть не только за меня, но и за все новое поколение словацких биатлонистов, у которого есть виды на Олимпийские игры 2030 года.
Исхаков, родившийся в Республике Татарстан, довольно быстро выучил словацкий и в сентябре 2024-го получил гражданство. Теперь он имеет право представлять Словакию на международных стартах. Артур параллельно со спортом обучается в университете в Банска-Бистрицы, но все его цели сейчас связаны с биатлоном.
— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы бороться и побеждать за Словакию. Моя цель — попасть на чемпионат мира. Не только поучаствовать в нем, но и постараться набрать очки и конкурировать с лучшими биатлонистами мира.
В России он становился лидером рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) в сезоне 2019/20 среди спортсменов до 17 лет. В 2020-м Артур был включен в состав юношеской сборной. Также Исхаков побеждал на Кубке Анны Богалий, Первенстве ПФО.
В Словакии экс-россиянин уже успел стать лучшим на Кубке страны в сезоне 2022/23 среди спортсменов до 22 лет. После получения гражданства Исхаков начал предолимпийский сезон с дебюта на Кубке IBU. В спринте на первом этапе в Идре он занял 42-е место, уступив победителю Сверре Далену Аспенсу из Норвегии более 2,5 минут.
Виктория Дмитриева