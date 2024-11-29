Бросил Россию ради «свободы». Биатлонный талант из Татарстана намерен зажечь на Олимпиаде-2030 за новую родину

— Я хотел жить и участвовать в гонках в свободном мире, поэтому поехал в Словакию. С радостью буду представлять свою новую родину на соревнованиях по биатлону. Я верю, что болельщики будут болеть не только за меня, но и за все новое поколение словацких биатлонистов, у которого есть виды на Олимпийские игры 2030 года.