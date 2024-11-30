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Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст на этапе Кубка России

Дербушева и Бажин выиграли смешанную эстафету на первом этапе Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Победители показали время 37 минут 32,4 секунды. Они завершили гонку без штрафных кругов и затратили два дополнительных патрона. Второе место заняли Кристина Павлушина и Никита Лобастов (отставание 53,7 секунды; 0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов). Тройку замкнули белорусы Анна Сола и Павел Белько (+57,1; 2+11).

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится 1 декабря.