Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст на этапе Кубка России

Победители показали время 37 минут 32,4 секунды. Они завершили гонку без штрафных кругов и затратили два дополнительных патрона. Второе место заняли Кристина Павлушина и Никита Лобастов (отставание 53,7 секунды; 0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов). Тройку замкнули белорусы Анна Сола и Павел Белько (+57,1; 2+11).