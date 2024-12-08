Белорусские биатлонистки не попали в десятку лучших в масс-старте на этапе Кубка России

Соревновательную программу воскресенья открыла гонка с массовым стартом у женщин. Участие в ней приняли 33 биатлонистки, в том числе три белоруски. Лучшей из наших девушек стала Ирина Кручинкина-Шаклеина, допустившая четыре промаха и занявшая в итоге 17-е место. Анна Сола заглянула на восемь штрафных кругов и финишировала 19-й, Анна Пестерева сошла с дистанции. Динара Смольская на старт не вышла. Тройку призеров составили россиянки Анастасия Халили, Светлана Миронова и Полина Шевнина.



Далее сегодня медали в этом же виде программы разыграют мужчины, но наша команда по решению тренерского штаба в полном составе пропустит масс-старт. Таким образом, наши биатлонисты закончили второй этап Кубка России с двумя наградами — обе принес Антон Смольский, выигравший спринт и ставший третьим в гонке преследования. Следующий этап турнира пройдет с 8 по 12 декабря в Ижевске, белорусские спортсмены на соревнованиях не выступят.