Сола завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка Содружества

На старт дистанции в 12,5 км вышли 29 спортсменок. Наша Анна Сола в очередной раз была быстрейшей на лыжне, и даже четыре промаха на огневых рубежах не помешали ей подняться на пьедестал — белоруска финишировала второй вслед за Натальей Шевченко. В двух предыдущих гонках на этапе Сола становилась четвертой. Близка к подиуму сегодня была и Динара Смольская, которая ошибалась на стрельбе вдвое реже подруги по команде, но на заключительный круг сил у нашей спортсменки не хватило — Смольская пропустила вперед и соотечественницу, и Викторию Сливко, в итоге заняв четвертое место.
Что касается результатов других белорусских биатлонисток, то Аделина Сабитова показала 13-й результат, Ирина Шаклеина стала 17-й, Дарья Кудаева — 19-я, Елена Кулак — 22-я, Ксения Воробей — 27-я. Ранее в воскресенье состоялся мужской масс-старт, в котором серебряную и бронзовую медали завоевали Антон Смольский и Дмитрий Лазовский соответственно, а Максим Воробей замкнул шестерку сильнейших.
Таким образом, на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском наши биатлонисты выиграли четыре награды — три серебра и одну бронзу. Общий зачет турнира у мужчин с 40-очковым запасом возглавляет Антон Смольский, в женской генеральной классификации Динара Смольская идет третьей, уступая 75 баллов лидирующей Виктории Сливко. Следующий этап розыгрыша пройдет в середине января в Демино Ярославской области РФ.