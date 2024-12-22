Сола завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка Содружества

На старт дистанции в 12,5 км вышли 29 спортсменок. Наша Анна Сола в очередной раз была быстрейшей на лыжне, и даже четыре промаха на огневых рубежах не помешали ей подняться на пьедестал — белоруска финишировала второй вслед за Натальей Шевченко. В двух предыдущих гонках на этапе Сола становилась четвертой. Близка к подиуму сегодня была и Динара Смольская, которая ошибалась на стрельбе вдвое реже подруги по команде, но на заключительный круг сил у нашей спортсменки не хватило — Смольская пропустила вперед и соотечественницу, и Викторию Сливко, в итоге заняв четвертое место.