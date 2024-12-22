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Сола о медали в последней гонке года: сделала все возможное после неудачи на лежке

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги гонки с массовым стартом на третьем этапе Кубка Содружества, который завершился в Чайковском Пермского края РФ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

Источник: БЕЛТА

На первой стрельбе лежа Сола допустила два промаха, после пары штрафных кругов Анна занимала место в конце второго десятка. Однако из следующих 15 выстрелов на огневых рубежах белоруска смазала только два, и благодаря самой высокой скорости на лыжне поднялась на итоговую вторую позицию.

«После первого рубежа очень расстроилась и даже подумала, что на этом гонка для меня, по сути, закончена. Два штрафа — это очень много для лежки, были обидные габаритные промахи. Рада, что получилось вернуться, — сказала Сола в эфире “Матч ТВ”. — Очень приятно заканчивать год на пьедестале, хотелось бы постоять и на первой ступеньке, чтобы играл наш гимн, но и так тоже хорошо, я сделала все возможное».

Ранее в воскресенье случился двойной белорусский подиум по итогам мужского масс-старта: Антон Смольский финишировал вторым, а Дмитрий Лазовский занял третье место.

«Настрой на гонку был максимальный, я должен был показать все, что могу, и что ничто не может мне помешать, — подчеркнул Лазовский. — Со второго круга я бежал на одной неготовой лыже. Тяжело было конкурировать с ребятами, одну ногу практически волок в подъем. За счет терпения получилось удержаться среди лидеров, но за серебро уже не смог побороться. Хорошо, что хватило мощности на финишных метрах».

Следующий этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в середине января в Демино Ярославской области РФ.