Сола о медали в последней гонке года: сделала все возможное после неудачи на лежке

«После первого рубежа очень расстроилась и даже подумала, что на этом гонка для меня, по сути, закончена. Два штрафа — это очень много для лежки, были обидные габаритные промахи. Рада, что получилось вернуться, — сказала Сола в эфире “Матч ТВ”. — Очень приятно заканчивать год на пьедестале, хотелось бы постоять и на первой ступеньке, чтобы играл наш гимн, но и так тоже хорошо, я сделала все возможное».