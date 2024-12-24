Перенесшая операцию биатлонистка Тандревольд выступит на этапе Кубка мира

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Перенесшая операцию на сердце четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Тандревольд включена в заявку сборной Норвегии на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов Норвегии.
Этап в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января.
«Мы возьмем с собой Ингрид и надеемся, что она будет готова после операции на сердце, которую ей провели на прошлой неделе. Но мы не будем делать окончательных выводов, пока время не настанет», — заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Ранее Тандревольд жаловалась на нарушения сердечного ритма во время гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти. Норвежке пришлось остановиться перед второй стрельбой, чтобы восстановить ритм. Позднее она досрочно завершила этап Кубка мира в Финляндии. Во вторник стало известно, что норвежка перенесла процедуру абляции, которая используется для лечения аритмии.
Тандревольд 28 лет. Она является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету четыре серебра и две бронзы мировых первенств.