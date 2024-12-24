Перенесшая операцию биатлонистка Тандревольд выступит на этапе Кубка мира

«Мы возьмем с собой Ингрид и надеемся, что она будет готова после операции на сердце, которую ей провели на прошлой неделе. Но мы не будем делать окончательных выводов, пока время не настанет», — заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.