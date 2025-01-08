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«Олимпиада подвисает»: Губерниев предрек сложности российским лыжникам и биатлонистам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что шансов на допуск российских лыжников и биатлонистов до участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане почти не осталось.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, никто не успеет восстановить в правах российских спортсменов до старта квалификационных соревнований.

«Если что-то будет меняться, то уже ближе к следующему сезону. Если говорить об Олимпиаде 2026 года, квалификационные старты уже на носу. Поэтому Олимпиада сильно подвисает для наших лыжников и биатлонистов», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.