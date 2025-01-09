Французская биатлонистка Боте впервые одержала победу на этапе Кубка мира

Боте прошла дистанцию 7,5 км за 22 минуты 52,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. 24-летняя француженка впервые одержала победу на этапах Кубка мира.
Второй стала представительница Норвегии Марен Киркейде (отставание — 31,1 секунды; 1 промах). Третье место заняла Милена Тодорова из Болгарии (+35,0; 1 промах).
Четвертый этап Кубка мира завершится 12 января.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.