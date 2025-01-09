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Французская биатлонистка Боте впервые одержала победу на этапе Кубка мира

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Французская биатлонистка Пола Боте стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Источник: Sputnik.by

Боте прошла дистанцию 7,5 км за 22 минуты 52,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. 24-летняя француженка впервые одержала победу на этапах Кубка мира.

Второй стала представительница Норвегии Марен Киркейде (отставание — 31,1 секунды; 1 промах). Третье место заняла Милена Тодорова из Болгарии (+35,0; 1 промах).

Четвертый этап Кубка мира завершится 12 января.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.