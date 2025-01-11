Смольский занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России, поднявшись на 13 позиций

Вместо привычных для пасьюта 12,5 км мужчины пробежали только 7,5 км — организаторы сократили дистанцию из-за аномальной для января теплой погоды, не позволившей подготовить трассу целиком. Ввиду сброса пяти километров также были уменьшены разрывы между гонщиками на старте — накануне в спринте Дмитрий Лазовский победил с преимуществом в 24 секунды, от которого сегодня осталось только 12.
После половины гонки Лазовский сохранял первую строчку, но на стойке белорус допустил три промаха и откатился за пределы тройки. На лидирующую роль в национальной команде вернулся Антон Смольский — на четырех огневых рубежах призер пекинской Олимпиады ошибся всего раз, благодаря чему поднялся с 15-й стартовой позиции на вторую на финише.
Опередить Смольского сумел только представитель Башкортостана Эдуард Латыпов, третьим расположился Кирилл Бажин из Свердловской области. Четвертое место во второй гонке кряду занял наш Максим Воробей, а Дмитрий Лазовский в итоге замкнул шестерку сильнейших. Павел Белько отыграл по ходу 19 строчек и финишировал седьмым. Илья Авсеенко стал 14-м, Иван Тулатин — 18-й, Никита Лобастов — 30-й среди 44 спортсменов.
Для Антона Смольского субботний подиум стал четвертым в текущем сезоне Кубка России по биатлону. В ноябре на стартовом этапе в Ханты-Мансийске белорус взял бронзу в спринте, а в декабре на втором этапе там же выиграл спринт и показал третий результат в пасьюте. Сегодня соревнования в Рязани продолжит сокращенная гонка преследования у женщин, которая стартует в 14.00.