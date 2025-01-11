Смольский занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России, поднявшись на 13 позиций

Для Антона Смольского субботний подиум стал четвертым в текущем сезоне Кубка России по биатлону. В ноябре на стартовом этапе в Ханты-Мансийске белорус взял бронзу в спринте, а в декабре на втором этапе там же выиграл спринт и показал третий результат в пасьюте. Сегодня соревнования в Рязани продолжит сокращенная гонка преследования у женщин, которая стартует в 14.00.