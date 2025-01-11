Смольская финишировала четвертой в гонке преследования на этапе Кубка России

Лучшей из наших спортсменок в сокращенной гонке преследования на 7,5 км стала Динара Смольская, которая убежала на дистанцию под седьмым стартовым номером. Белоруска допустила по одному промаху на каждом из огневых рубежей и после заключительной стрельбы занимала третье место. Однако на заключительном круге Смольская пропустила вперед Викторию Метелю из команды ХМАО-Югры и в итоге финишировала четвертой. Победу в женском пасьюте одержала Анастасия Халили из Московской области, второй стала Полина Плюснина из ЯНАО.
Другие представительницы Беларуси в десятку сильнейших не попали. Ирина Шаклеина заняла 12-ю позицию, Анна Сола с восемью штрафными кругами расположилась 16-й, Елена Кулак показала 25-й результат, Ксения Воробей — 29-я. Всего участие в женском пасьюте приняли 37 спортсменок. Ранее в субботу состоялась мужская гонка преследования, в которой серебро завоевал наш Антон Смольский. Программу четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани завтра завершат суперспринты. Квалификации начнутся в 11.00, финальные забеги стартуют в два часа дня.