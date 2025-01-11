Смольская финишировала четвертой в гонке преследования на этапе Кубка России

Лучшей из наших спортсменок в сокращенной гонке преследования на 7,5 км стала Динара Смольская, которая убежала на дистанцию под седьмым стартовым номером. Белоруска допустила по одному промаху на каждом из огневых рубежей и после заключительной стрельбы занимала третье место. Однако на заключительном круге Смольская пропустила вперед Викторию Метелю из команды ХМАО-Югры и в итоге финишировала четвертой. Победу в женском пасьюте одержала Анастасия Халили из Московской области, второй стала Полина Плюснина из ЯНАО.